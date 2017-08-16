Учащиеся центра «Лапландия» совершат свой первый категорийный поход в Хибины

22 Августа 2017 года, 10:15

МУРМАНСК/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Впервые в Мурманске дети из центра «Лапландия» идут в категорийный поход I категории сложности.

Категорийные походы – это учебно-спортивные туристские походы, имеющие свою определенную сложность. Участие в них – это следующая ступень в совершенствовании туристского мастерства.

Сегодня от центра «Лапландия» в походы по разным маршрутам уходят две группы обучающихся. Маршрут категорийного похода будет пролегать в окрестностях Кировска, по Хибинам.

Доехав до Кировска, ребята начнут с района озера «Малый Вудьявр», затем будут ручей Вудъяврйок – перевал Безымянный – озеро Академическое – перевал Северный Рисчорр – ручей Рисчорр – База КСС «Куэльпорр» – перевал Кукисвумчорр – озеро Малый Вудъявр – перевал Рамзая – верховья реки Малая Белая – перевал Восточный Петрелиуса – долина ручья Петрелиуса – перевал Южный Чорргорр – долина реки Гольцовка (у слияния с ручьем Маннейок). Финальной точкой станет прибытие группы на станцию Имандра.