Владимир Путин распорядился наградить 47 британцев-участников Арктических конвоев

22 Августа 2017 года, 10:27

РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова 47 подданных Великобритании, принимавших участие в Арктических конвоях, отмечается на официальном портале правовой информации.

Сообщается, что награжденные проявили в годы Второй мировой войны личное мужество и отвагу.

Во время Второй мировой войны Арктические конвои перевозили грузы в северные порты СССР, Мурманск и Архангельск. Всего с 1941 по 1945 годы в СССР конвоями было доставлено почти половина всей помощи по ленд-лизу.

В Мурманске 11 января 2017 года состоялся митинг, посвященный 75-летию со дня прихода первого союзного конвоя.