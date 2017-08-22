Овощи и фрукты могут подешеветь в пять раз

22 Августа 2017 года, 19:07

РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В сентябре общее снижение цен на продовольственные товары по сравнению с началом лета составит 1,3%, а для плодоовощной продукции — 79,6%. Такая информация содержится в письме Министерства экономического развития «О разработке прогноза социально-экономического развития России на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», с которым ознакомились «Известия». В ведомстве сообщили, что уточненный прогноз на оставшиеся месяцы 2017 года будет подготовлен в плановом порядке.

При подсчете дефляции на плодоовощную продукцию учитывались средние потребительские цены в России на картофель, капусту, лук репчатый, морковь, огурцы, томаты, яблоки, апельсины и бананы.

Исполнительный директор Плодоовощного союза Михаил Глушков заявил, что разница в цене между июнем и сентябрем объясняется активным сбором урожая в августе и в осенний период.

«Нужно учитывать, что в начале лета в цену продуктов, помимо себестоимости производства, заложена стоимость хранения, фасовка. А осенью товар поступает на прилавок прямо с полей и изготовителям не нужно тратиться на содержание продукции», — пояснил Глушков.

По данным Плодоовощного союза, в сентябре 2016 года по отношению к июню того же года дефляция на овощи и фрукты составила около 31%. При этом больше всего прошлой осенью подешевели томаты (на 58% по сравнению с началом лета: цена упала с 140,78 рубля до 59,58 рубля), огурцы (на 37%: с 85,11 рубля до 53,58 рубля), морковь (на 34%: с 41,54 рубля до 27,55 рубля).

Разница темпов удешевления фруктов и овощей в этом году и в прошлом объясняется тем, что на фоне поздней весны в июне на прилавках было мало фруктов и ягод местного производства — цены определялись импортной продукцией и были высокими.

Ранее стало известно, что минимальный набор продуктов также начал дешеветь. По расчетам Росстата, в июле он стоил почти на 4% меньше, чем месяцем ранее.