Московский рейс Red Wings вновь задерживаются

22 Августа 2017 года, 11:33

МУРМАНСК/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Прибытие рейса ИН-617 авиакомпании RedWings из Москвы задерживается ориентировочно до 13:20 (прибытие по расписанию - в 12:00, прим. ред.). Об этом «Би-порту» сообщили в аэропорту Мурманска.

«Соответсвенно, минимум до 14:30 задерживается вылет рейса ИН-618 в Москву», – добавили собеседники агентства.

Авиакомпания RedWingsуже не в первый раз задерживает свои рейсы. Так, в середине августа московский рейс был выполнен с задержкой более четырёх часов. А в конце июня RedWingsи вовсе отменила дневной рейс, объяснив это действие «нехваткой воздушных судов».