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22 Августа 2017 года, 11:50

На Северном флоте форум «АРМИЯ-2017» открыли после подъема флага России


СЕВЕРОМОРСК/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Североморске на мысе Алыш  состоялся подъем Государственного флага России и открытие региональной программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2017».

В церемонии подъема флага и открытия форума приняли участие командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Марина Ковтун, представители администрации ЗАТО Североморск, организационного комитета Программы «Держава XXI век», военнослужащие Северного флота и юнармейцы.

Николай Евменов подчеркнул, что «особенно символично, что в День Государственного флага России Северный флот открывает для жителей Заполярья масштабные экспозиции, динамические и статические показы техники и вооружения».

Военно-технический форум состоится на Северном флоте второй раз. Динамические, выставочные и демонстрационные показы пройдут в военных городках гарнизонов Североморск и Сафоново.

В Североморске на территории причального фронта соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил Северного флота развёрнут информационно-демонстрационный кластер вооружения, военной и специальной техники, которой оснащен флот. Особое внимание уделено арктической составляющей. Гости и участники форума смогут увидеть новейшие образцы гусеничных и колёсных вездеходов, предназначенных для решения задач в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Широко представлена техника береговых и сухопутных войск: противокорабельный ракетный комплекс «Бастион», бронетранспортёры БТР-80 и БТР-82, танк Т-72, беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Гранат-4» и другие образцы, включая подвижные средства связи, разведки, ремонтно-эвакуационные средства.

В Сафоново подготовлен информационно-демонстрационный кластер военной воздушной и исторической техники Северного флота. Здесь развёрнута историческая военная авиационная техника, историческая техника бронетанковых войск Советской армии и армий антигитлеровской коалиции времен Великой Отечественной войны.

Для показа будут открыты эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко», которые можно будет посетить с 23 августа на причале №6. Свои обновлённые экспозиции продемонстрируют филиалы Военно-морского музея СФ в Сафоново и в Североморске.

Завершатся мероприятия на Северном флоте акцией «Военная служба по контракту – твой выбор», в ходе которой специалисты кадровых органов флота помогут всем желающим определиться с выбором военной специальности и расскажут о поступлении на военную службу по контракту.

 

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