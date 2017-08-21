Открывать Нахимовское училище в Мурманске будет Сергей Шойгу

МУРМАНСК/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Открывать Нахимовское училище в Мурманске будет Министр обороны Сергей Шойгу. Об этом «Би-порту» сообщили источники в военном ведомстве.
«На открытие планируется прибытие министра обороны. Кроме Нахимовского училища Сергей Шойгу проведёт встречи с руководством области и Северного флота, запланировано посещения ряда объектов», – добавили собеседники агентства.
Напомним, торжественная церемония закладки самого северного филиала Петербургского Нахимовского военно-морского училища состоялась в Заполярной столице 21 февраля текущего года. Всего за семь месяцев на территории бывшей военной части были демонтированы прежние строения и возведены новые корпуса училища. Предполагается, что возглавит училище ведущий инспектор Минобороны России Алексей Максимчук.
Фото - Алексей Мкртчян.