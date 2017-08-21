Arctic Sunrise и активисты Гринпис, арестованные в Норвегии, освобождены

22 Августа 2017 года, 13:15

НОРВЕГИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Судно Гринпис Arctic Sunrise и 35 активистов Гринпис, в том числе россиянка Татьяна Васильева, арестованные в Норвегии во время протеста против бурения нефти в Баренцевом море, освобождены.

17 августа норвежская береговая охрана поднялась на борт Arctic Sunrise и арестовала судно, его команду и участников акции протеста, выступавших против решения правительства Норвегии расширить добычу нефти в Арктике. Arctic Sunrise был отбуксирован в Тромсё.

Шесть активистов были оштрафованы за то, что они вошли на лодках в охранную зону нефтяной платформы «Сонга Энейблер» компании Statoil.

«Гринпис считает арест незаконным, так как акция велась в зоне, где активисты имели право на мирный протест, связанное с правом на свободу навигации. При этом у властей Норвегии не было никаких оснований в рамках международного права для того, чтобы подниматься на борт судна под флагом другой державы», – говорится на сайте Greenpeace.

Гринпис убеждён, что эта акция была необходима, чтобы привлечь внимание к решению норвежского правительства выдать новые лицензии на добычу нефти в Арктике, которым воспользовалась компания Statoil.

«Задержание не поколебало уверенности активистов в том, что они правы. Они действовали мирно и не могли сидеть сложа руки, пока правительство Норвегии принимает безответственные решения, которые усилят изменение климата. Эти решения противоречат конституции Норвегии и идут вразрез с тем, что вся планета договорилась о постепенном отказе от ископаемого топлива», — комментирует Трулс Гуловсен, руководитель Гринпис Норвегии.

Гринпис продолжит выступать против бурения в Арктике. Следующим этапом станет судебное заседание по иску, который Гринпис Нордик и «Природа и Молодёжь» подали против норвежского правительства за выдачу новых нефтяных лицензий. Оно намечено на 14 ноября.

Напомним, в России арест ледокола ArcticSunrise длился девять месяцев.