ФАС продлила операторам связи срок исполнения предупреждения по внутрисетевому роумингу

22 Августа 2017 года, 13:40

РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила до 15 декабря срок исполнения предупреждения для всех операторов «большой четверки» по вопросу устранения необоснованной разницы тарифов.

Напомним, что 14 июля 2017 года Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение в адрес ПАО «ВымпелКом», ПАО «МТС», ПАО «МегаФон», ООО «Т2 Мобайл».

ФАС установила признаки нарушения пункта 6 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

«Анализ ФАС России показал, что цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, смс, передача данных) в поездках не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», – говорится в сообщении ведомства.

ФАС России потребовал, чтобы операторы сотовой связи в каждом тарифном плане устранили необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках. Операторы выразили готовность исполнить требование и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока.

Оценив мотивированные ходатайства, антимонопольное ведомство установило новый срок исполнения предупреждения для всех операторов связи – 15 декабря 2017 года. Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения.

«Антимонопольная служба считает, что исполнение предупреждения позволит сформировать единое телекоммуникационное пространство и соблюсти права всех абонентов на территории Российской Федерации», – подчеркивает ФАС.