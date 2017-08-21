Таксистов предложили страховать по примеру общественного транспорта

22 Августа 2017 года, 18:24

РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) предложил включить такси в систему страхования ответственности перевозчика, сообщила «Известиям» в ице-президент организации Светлана Гусар.

Сегодня получить выплаты в случае ДТП пассажирам такси крайне сложно. В то же время представители таксомоторных компаний жалуются на то, что страховые компании отказываются продавать им полисы. В Центробанке заявили, что инициатива страховщиков требует дополнительной проработки.

Система обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами за вред жизни, здоровью и имуществу (ОСГОП) действует в России с 2013 года. Она охватывает только крупногабаритный общественный транспорт. Если здоровью пассажира будет нанесен значительный ущерб, максимальная выплата может составить до двух млн рублей. Также предусмотрена компенсация вреда, нанесенного багажу, в пределах 23 тысяч рублей. Легковое такси страхуется в рамках ОСАГО со специальной отметкой. При этом максимальная выплата за вред жизни и здоровью по ОСАГО не превышает 500 тысяч рублей.

«Сейчас автобусы, троллейбусы и трамваи застрахованы и по ОСАГО, и по ОСГОП. Мне кажется, что настало время на уровне государства унифицировать подход к выплатам возмещения гражданам. Неважно, на каком виде транспорта передвигается пассажир, застрахован он должен быть одинаково», — считает Гусар.

Она напомнила, что с 2012 года легковым такси со специальной раскраской разрешено пользоваться автобусной полосой на дорогах. Это, с ее точки зрения, свидетельствует о том, что такси приравнены к другим видам пассажирского транспорта.

«Лимит по ОСАГО очень маленький. Поэтому если произойдет крупное ДТП, то при имущественных претензиях разницу между суммой реального ущерба и размером выплаты по ОСАГО оплачивает таксомоторная компания. Если же такси будут подпадать под действие закона об ОСГОП, это позволит таксистам сэкономить средства», — сказала она.

По мнению Гусар, стоимость проезда пассажиров не должна сильно подорожать.