МАГУ проводит региональный этап конкурса «Россия, устремленная в будущее»

22 Августа 2017 года, 15:10

МУРМАНСК/ 21 августа – МАГУ информирует о проведении Открытого конкурса студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее».

Цель конкурса — стимулировать общественную активность студенческой молодежи, ориентированную на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального, экономического, культурного и образовательного развития России.

Конкурс проводится в два этапа:

• I этап – региональный – с 12 июня по 06 октября 2017 года.

• II этап – окружной – с 06 октября по 31 октября 2017 года.

На первом (региональном) этапе пройдёт публичное представление и отбор студенческих проектов: изобразительные работы (фото и плакаты), литературные произведения (эссе), а также видеоработы обучающихся российских вузов.

Проекты, признанные жюри регионального этапа победителями в каждом из регионов, примут участие в окружном этапе отбора в СПбГУ. Победители будут награждены дипломами и памятными подарками. Жюри окружного этапа определит победителя в каждой номинации, а также обладателя гран-при – премии Совета ректоров СЗФО в размере 100 тысяч рублей.

Работы принимаются по адресу: ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск, ул. Коммуны, 9, каб. 219 с 10:00 до 16:30 или по адресу электронной почты: tabo75@mail.ru

Более подробную информацию о Конкурсе можно получить по ссылке.