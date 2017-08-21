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Сари
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Главная » НОВОСТИ » Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания сократят до трех месяцев
 
 
 
 
22 Августа 2017 года, 16:43

Срок выдачи загранпаспортов по месту пребывания сократят до трех месяцев


РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Правительство поручило Министерству внутренних дел и Министерству экономического развития сократить срок оформления загранпаспортов по месту пребывания с четырех до трех месяцев, пишет «Коммерсант».

Законопроект о сокращении сроков выдачи загранпаспортов должен быть подготовлен до 20 сентября. Поправки планируется внести в ст. 10 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». В МВД сообщили, что сейчас поправки проходят стадию согласования. Госпошлина за оформление загранпаспорта не изменится.

Сейчас срок оформления загранпаспорта не должен превышать одного месяца при подаче заявления по месту жительства и четырех месяцев — по месту пребывания. Госпошлина за оформление биометрического загранпаспорта для гражданина старше 14 лет составляет 3,5 тысячи рублей, младше 14 лет — 1,5 тысячи. Госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составляет 2 тысячи рублей и одну тысячу соответственно.

 

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