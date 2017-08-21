Камеры на дорогах способствуют выплатам долгов по штрафам

22 Августа 2017 года, 16:20

РОССИЯ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Судебные приставы (ФССП) за первые шесть месяцев этого года собрали 7,1 млрд рублей долгов по штрафам ГИБДД, пишут «Известия». Это на полмиллиарда больше, чем годом ранее. Общее количество должников увеличилось на 600 тысяч.

В пресс-службе ФССП рассказали, что в течение первого полугодия в работе у судебных приставов находилось 21,8 млн судебных постановлений о взыскании штрафов ГИБДД. Больше всего нарушителей ПДД, не желающих добровольно платить штрафы, в Москве и Подмосковье.

По мнению экспертов, на выявлении нарушений ПДД в значительной степени повлияло развитие сети фото- и видеофиксации и ее усовершенствование.

«Статистический рост штрафов объясняется не тем, что люди стали больше нарушать, а тем, что эти нарушения стало труднее скрыть, — рассказал генеральный директор экспертного центра «Движения без опасности» Вадим Мельников. — Причем камеры постоянно совершенствуются, увеличивая спектр нарушений, которые они могут фиксировать».

По словам Мельникова, рост вероятности наказания рано или поздно приведет к тому, что автолюбители начнут менять манеру езды на более спокойную и безопасную для окружающих.

На статистике судебных приставов сказался и рост автомобилизации в стране. По данным центра «Движение без опасности», в 2016 году количество автомашин в России выросло более чем на три млн — с 53,61 млн до 56,62 млн.

На собираемость штрафов в стране повлияли также и изменения в законодательстве. В полную силу заработал закон «Об исполнительном производстве», запрещающий нарушителям с долгом по штрафам ГИБДД выезжать за границу.