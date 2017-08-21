Калининградский судостроительный завод «Янтарь» планирует сотрудничество с Мурманском

КАЛИНИНГРАД/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – В Калининграде заместитель полномочного представителя президента в СЗФО Михаил Ведерников и главный федеральный инспектор по Калининградской области Сергей Елисеев познакомились с работой судостроительного завода «Янтарь», пишет «Прибыль.ru» .
«Янтарь» следует программе «Развитие судостроения на 2013-2030 годы», цель которой — повышение уровня конкурентоспособности продукции отечественного производства. Предприятие ведёт активную работу по модернизации производственной мощности.
Отдельное внимание руководство уделяет кадровому потенциалу завода. Здесь реализуется социальная программа по предоставлению нуждающимся работникам семейного общежития, материальной помощи, оплате питания рабочих, найму жилья молодым специалистам. Предусмотрена выплата подъёмного пособия выпускникам вузов.
«Сейчас мы ведём переговоры о долгосрочном сотрудничестве с нашими коллегами из Мурманска, готовимся принять участие в судостроительном форуме в Санкт-Петербурге. Идёт большая работа по наращиванию мощности завода», — отметил генеральный директор завода «Янтарь».