Техника морского десанта СФ совершила 100-километровый марш на Таймыре

22 Августа 2017 года, 17:30

ТАЙМЫР/ 22 августа БИ-ПОРТ – Марш-бросок на расстояние более 100 километров совершили силы морского десанта Северного флота, которые примут участие в межвидовых тактических учениях по обороне промышленного объекта в Арктической зоне.

«После вчерашней высадки морского десанта на захваченный береговой плацдарм в районе Дудинки (Таймыр) арктические мотострелки и морские пехотинцы СФ, усиленные подразделением ВДВ, погрузили гусеничную технику на железнодорожные платформы», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

Колёсная техника проследовала по автомобильной дороге до базового лагеря. При совершении марша колонна бронетранспортёров двигалась в боевом охранении в готовности к отражению атак условных диверсантов.

Гусеничная техника была отправлена по железной дороге в сопровождении подразделений охраны, сформированных из морских пехотинцев СФ. В процессе переброски военной техники к месту проведения учений особое внимание уделялось отработке тактики противодиверсионных действий.