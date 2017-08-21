BMW M5: что нового?

22 Августа 2017 года, 21:19

МИР/ 22 августа/ БИ-ПОРТ - Сегодня компания BMW представила «заряженную» версию нового седана пятой серии.

Баварский автопроизводитель опубликовал фотографии и характеристики спортивной модели M5 нового поколения. Новая «эмка» получила индекс F90. Новинка буквально блещет заявленными параметрами, значительно превосходя в этом отношении не только предшественницу в кузове F10, но и своих «одноклассников».

Образ нового спортивного седана от BMW стал более злым и брутальным. То же самое можно сказать и про технические характеристик автомобиля. Под капотом у новинки битурбированный V8 со все тем же объёмом в 4,4 литра. Однако, теперь этот двигатель выдает аж 600 лошадиных сил. Коробка – восьмиступенчатый автомат от компании ZF. Трансмиссия может в зависимости от желания водителя перераспределять тягу между передними и задними осями автомобиля.

Первую сотню М5 может набрать за 3,4 секунды, тогда как у предшественника это занимало 4,1 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч.

Публично свою новинку баварский автопроизводитель представит в следующем месяце на международном автосалоне во Франкфурте. Тогда же начтут принимать заказы на новую «Эмку». Базовая комплектация будет стоить около 8 млн рублей.