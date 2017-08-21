Погода в регионе пока останется прохладной

23 Августа 2017 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – В ближайшие несколько дней под влиянием холодных масс в регионе будет преобладать холодная и дождливая погода. По области ожидается облачная погода, дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7…+12°.

В Мурманске сегодня облачная погода, во второй половине дня велика вероятность дождя. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура в течение дня +7…+9°.

По сообщению паблика «Погода в Мурманске» к концу недели возможно некоторое повышение температуры до +15°.