Стартует фотоконкурс «DiscoverBarents»

23 Августа 2017 года, 09:39

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Региональный Союз Кайнуу (Финляндия), Министерство иностранных дел и Министерство занятости и экномими Финляндии объявляют о начале фотоконкурса «DiscoverBarents».

Главная цель конкурса – сбор коллекции фотографий о примечательных местах и природе региона, которые могут быть использованы туристическими организациями региона в рекламных целях, така как Баренцев регион является одной из крупнейших туристических областей мира.

Конкурс, в котором может принять любой желающий, продолжится до 31 октября 2017 года. Победители будут определены международным жюри и награждены денежными призами от 1000 до 3000 евро. Объявление победителей состоится 9 ноября 2017 года.

Дополнительную информацию можно получить на сайте конкурса.Полученные фотографии могут быть использованы туристическими организациями в маркетинговых и рекламных целях.