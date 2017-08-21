За прошедшие сутки госавтоинспекторами выявлено 1537 нарушений ПДД

23 Августа 2017 года, 11:35

МУРМАНСК/ 23 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за истекшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 1537 нарушений Правил дорожного движения.

Пешеходами было допущено 27 нарушений, 13 - несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения были задержаны два водителя.

Выявлено шесть нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1537 нарушений ПДД. Три водителя были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 45 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.