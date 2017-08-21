Поиском в Яндексе займётся «Королёв»

23 Августа 2017 года, 12:05

МИР/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Российская интернет-компания «Яндекс» объявила о запуске новой версии поиска, в основе которой лежит поисковый алгоритм, получивший название «Королёв». Алгоритм при помощи нейронной сети сопоставляет смысл запроса и веб-страницы и благодаря этом поиск «понимает», что именно нужно пользователю, а на сложные вопросы отвечает более точно. В новой версии поиска значительно расширено использование поисковой статистики и оценок пользователей Яндекс.Толоки.

Первый шаг к смысловому поиску Яндекс сделал в прошлом году, когда стал использовать алгоритм «Палех» – сопоставление в реальном времени смысла запроса с заголовком веб-страницы. «Королёв» шагнул дальше – он использует нейронную сеть, которая анализирует не только заголовок, а всю страницу целиком.

«Поиск – это очень сложная система. Тысячи инженеров работают над тем, чтобы она понимала человека и помогала решать его задачи. В „Королёве“ мы объединили машинный интеллект и усилия миллионов людей. Наши пользователи улучшают поиск вместе с нами, задавая вопросы и помогая обучать наши алгоритмы», — рассказал руководитель Поиска Яндекса Андрей Стыскин.