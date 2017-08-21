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Главная » НОВОСТИ » Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса
 
 
 
 
23 Августа 2017 года, 14:28

Атомный ледокол «50 лет Победы» вернулся с Северного полюса


МУРМАНСК/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня с Северного полюса в Мурманск вернулся крупнейший в мире атомный ледокол «50 лет Победы» Росатомфлота.

40 лет назад, 9 августа 1977 года, атомный ледокол «Арктика» вышел из Мурманска на Северный полюс, конечной точки он достиг 17 августа. «50 лет Победы» повторил легендарный маршрут: он отправился из Мурманска 13 августа и добрался до самой северной точки Земли также 17 числа, буквально минуту в минуту.

На ледоколе состоялась конференция, посвященная памятной дате. В ней приняли участие представители Государственной Думы, Совета Федерации, Росатома, партнеры Росатомфлота, участники рейса «Арктики» и журналисты. Благодаря епископу Нарьян-Марскому и Мезенскому Иакову, архиерею самой северной Епархии РПЦ, участники похода совершили крестный ход на северном полюсе, а в конце путешествия получили сертификаты полярников.

Главной частью похода стало совместное обсуждение перспектив развития и освоения Арктики, разработки месторождений полезных ископаемых, освоения Северного морского пути, перспектив развития атомной промышленности и атомного ледокольного флота. Депутат Госдумы Денис Москвин подчеркнул, что теперь большая часть времени будет посвящена вопросам развития Арктики.

«Корпорация подготовила для нас 25 докладов и лекций, мы их исправно посещали, погружались в тему освоения Арктики, развития атомной промышленности, атомного флота, – рассказал Денис Кравченко, заместитель председателя Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. – Мы все внимательно выслушали, запросили экономические обоснования. Мы провели несколько совещаний, провели впервые в истории выездное заседание экспертного совета по атомной промышленности».

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что Арктика – это уникальный регион, и «мы уверены, что только за счет сложения воедино всех наших усилий мы сможем выполнить актуальнейшую ту задачу – освоение Арктики, использование ее ресурсов». Этой задачей, заявил Косачев, Совфед и депутаты будут заниматься на регулярной и системной основе.

«Арктика станет востребованной при условии сложения воедино трех факторов, – резюмировал сенатор. – Первый – инвестиции в разведку и добычу полезных ископаемых, инфраструктуру, новые технологии. Второй – доставка продукции до конечного потребителя. Третий  – атомный ледокольный флот, который может решить задачу доставки. Пока не достает единой стратегии, чтобы эту тему продвигать вперед во всех ее трех составляющих: ресурсы, транспортная логистика и атомный ледокольный флот».

Результаты сегодня-завтра ждать не стоит, это сложные и объемные вопросы, заметил советник генерального директора Госкорпорации «Росатом» Николай Мартьянов, «но при наличии таких лоббистов, когда нам готовы активно помогать депутаты и Совет Федерации, результат будет, но чуть позже».

«Я сегодня испытываю большое удовлетворение от того, что удалось реализовать идею: совершить юбилейный поход и повторить его на атомном ледоколе. Но основная часть – рабочая, когда мы вместе обсуждали и перспективы, и проблемы развития регионов Арктики. Сейчас у меня ощущение выполненной успешно работы», – заключил Мартьянов.

 

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