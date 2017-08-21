Капитану рыбопромыслового судна «Капитан Сулимов» предъявлено обвинение

23 Августа 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманским отделом Следственного управления СКР на транспорте предъявлено обвинение капитану судна «Капитан Сулимов», на котором этим летом погибли моряки.

Как сообщает «MK-Мурманск», следствие установило, что капитан рыбопромыслового судна «Капитан Сулимов» (порт приписки Мурманск) находившегося на промысле в Норвежском море, вследствие халатного исполнения своих служебных обязанностей допустил нарушения требований охраны труда. Капитану избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Напомним, 13 июля 2017 года четыре рыбака судна «Капитан Сулимов», которое принадлежит мурманской фирме «Робинзон», погибли от отравления угарным газом при обследовании задымления в одном из отсеков траулера без применения средств защиты дыхательных путей.