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Главная » НОВОСТИ » Пограничники России, Финляндии и Норвегии проверили состояние государственной границы
 
 
 
 
23 Августа 2017 года, 15:45

Пограничники России, Финляндии и Норвегии проверили состояние государственной границы


КАРЕЛИЯ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – С 4 июля по 18 августа на участке Пограничного управления ФСБ России по Карелии проведен совместный контрольный осмотр государственной границы. Представители пограничных ведомств России, Финляндии и Норвегии проверили состояние пограничной просеки и пограничных знаков.

Пограничники Карелии охраняют государственную границу с Норвегией и Финляндией от Баренцева моря до Ленинградской области. Пограничники каждой из трех стран регулярно проверяют пограничные знаки на своей стороне. Однако, согласно международным договорам, ежегодно летом проводится совместный контрольный осмотр границы.

Российские, финляндские и норвежские пограничники прошли вдоль российско-финляндского и российско-норвежского участков границы. Сверили расположение пограничных знаков с данными демаркационных документов, оценили их состояние, уточнили порядок производства работ по очистке просеки и замене пограничных знаков.

По результатам осмотров составлены акты, существенных нарушений не выявлено. Стороны удовлетворены состоянием границы. Имеющиеся недостатки устранены общими усилиями на месте. Совместная работа по содержанию границы в надлежащем состоянии будет продолжена в соответствии с международными договорами.

Между тем, в Мурманской области и Карелии отмечается рост количества нарушений пограничного режима. Как правило, в пик сезона рыбалки и сбора дикоросов граждане идут в лес, нарушая пограничный режим по невнимательности или из-за незнания законодательства.

 

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