Малой авиации и дронам планируют разрешить коммерческие перевозки

23 Августа 2017 года, 15:58

РОССИЯ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – В правительстве России до конца сентября будет разработана «дорожная карта» по созданию условий для коммерческого использования легких и беспилотных воздушных судов. Как сообщили «Известиям» источники в авиационной отрасли, реализация плана рассчитана до конца 2018 года.

В рамках реализации этих планов будут разработаны федеральные авиационные правила. В них будут установлены требования к лицам, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки на воздушных судах вместимостью не более 19 пассажиров или с максимальной взлетной массой менее 5700 кг.

В Министерстве транспорта подтвердили существование таких планов. По данным источника, в правительстве планируют исключить лицензирование эксплуатации легких и беспилотных воздушных судов и подготовки авиационного персонала, а также минимизировать издержки владельцев летательных аппаратов. Требования к авиаперевозчикам будут дифференцированы с учетом пассажировместимости воздушных судов, видов полетов, рисков причинения вреда и нанесения ущерба.

Владельцам самолетов малой авиации, желающим выполнять коммерческие перевозки, не потребуется регистрироваться в качестве авиакомпании и получать сертификат эксплуатанта. Но останутся требования к соблюдению всех необходимых норм в области безопасности полетов. Для обеспечения баланса между развитием авиаперевозок и безопасностью будет создана система госрегулирования, ориентированная на управление рисками.