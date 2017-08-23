Оптовики подняли цены на бензин и дизель

23 Августа 2017 года, 16:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области сообщает, что за период с 14 по 20 августа 2017 года на розничном рынке нефтепродуктов существенных изменений не зафиксировано.

В указанный период только на АЗС, принадлежащих ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», был отмечен рост цен на бензин и дизтопливо в среднем на 13-16 копеек. Остальные продавцы (ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега») цены не меняли.

Вместе с тем, по результатам мониторинга оптовых цен зафиксирован рост.

У ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом:

АИ-92 — 47300 руб/т (увеличение на 300 руб.);

АИ-95 — 47800 руб/т (увеличение на 800 руб.)

Дт — 42100 руб/т (увеличение на 67 руб.).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» выросла оптовая цена на АИ-95 — 48400 руб/т (увеличение на 200 руб.).