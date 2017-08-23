Кольский экологический центр исключен из реестра «иностранных агентов»

23 Августа 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Сегодня Кольский экологический центр получил письмо о том, что он исключен из реестра «иностранных агентов». Об этом сообщил Макс Оленичев, руководитель юридической службы Клуба юристов НКО.

20 апреля 2017 года Мурманская областная общественная организация «Кольский экологический центр», одна из наиболее известных и старейших экологических организаций на Северо-Западе России, была включена Министерством юстиции в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента».

Управление посчитало, что деятельность Центра в области охраны окружающей среды является политической. Поводом для этого стали публичные мероприятия Кольского экологического центра, в том числе выпуск брошюр, проведение круглых столов, участие в общественных слушаниях, презентации, осуществление программы мониторинга окружающей среды.

Организация работала над выводом из эксплуатации старых реакторов Кольской атомной станции и обращалась в органы власти с предложениями о невозможности продления срока эксплуатации четырех старых ректоров на КАЭС. Кроме этого, Управление сочло политической деятельностью реализацию проектов, направленных на устойчивое развитие Баренцева моря и сохранение природных территорий на Северо-Западе России.

В качестве иностранного финансирования Управление Минюста указало на получение средств от Норвежского общества охраны природы, которое поддерживает сохранение природы на Северо-Западе России.

19 апреля Управление Минюста по Мурманской области составило протокол в отношении организации за то, что она добровольно не подала заявление о включении в реестр «иностранных агентов». 14 июня Апатитский городской суд наложил на организацию штраф в размере 150 тысяч рублей, который организация при правовой поддержке Клуба юристов НКО оспаривает в Мурманском областном суде.

В июне Управление провело проверку по заявлению организации о выходе ее из реестра «иностранных агентов», однако не нашло оснований для исключения организации из реестра. По предложению Клуба юристов НКО организация представила все документы в рамках проверки. Несмотря на позицию регионального управления, Минюст России исключил организацию из реестра.

Управление Минюста также попыталось привлечь организацию к административной ответственности за то, что она не представила массив документов до 19 июня при том, что такое требование организация получила только 21 июня. Постановление мирового судьи о наложении штрафа по данному эпизоду отменено, дело направлено на новое рассмотрение.

«Даже по закону об «иностранных агентах» деятельность Центра не может быть признана политической», однако он был включен в него, – говорит Оленичев. – Мы рады, что удалось добиться исключения Центра из такого реестра. Это только одна из первых побед в этом деле. Мы будем добиваться отмены всех штрафов для Центра».