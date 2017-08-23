Граффити-памятник подводной лодке «Курск» создали в Екатеринбурге

23 Августа 2017 года, 16:45

ЕКАТЕРИНБУРГ/ 22 августа/ БИ-ПОРТ – Творческая команда фестиваля «Стенограффия» создала в Екатеринбурге невидимый граффити-памятник атомной подводной лодке К-141 «Курск».

Подлодка «Курск» 12 августа 2000 года потерпела крушение в Баренцевом море. Все 118 членов экипажа погибли. Согласно официальной версии, причиной взрыва стала утечка компонентов топлива торпеды. А ровно 17 лет назад, 23 августа 2000 года, в России был объявлен день траура.

После объявления гибели экипажа по всей стране прошли памятные мероприятия и открытия мемориалов. Но по сей день не было создано ни одного символического знака, который бы смог быть вместить в себя стойкость, героизм и тяжесть этого события.

«У трагедии подводной лодки «Курск» нет даты. Как-то не сразу эта беда стала новостью. Потом долго пытались что-то сделать. Но страна была тогда в жуткой дыре. Тогда мы все почувствовали себя бессильными. Но есть одно, самое главное, что нам по силам – помнить. Мы помним. И, надеемся, каждый раз, когда будет идти дождь, это важное слово «Курск» будет оживать, оплакиваемое небом. И нами», – поясняют авторы проекта.

Граффити-памятник «Курск Непотопляемый» – работа, созданная водоотталкивающей аэрозолью на опорной стене набережной городского пруда. Под дождем, на поверхности проявляется одиннадцатиметровая надпись «Курск», которая не поддается воздействию воды. В сухую погоду ее не видно.

«Потому что если мы помним о подлодке К-141 «Курск», значит он – непотопляемый», – говорят создатели граффити.