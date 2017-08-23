23 Августа 2017 года, 17:05

РОССИЯ/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Французская компания Total присматривается к проекту «Новатэк» – «Арктик СПГ-2». Стоимость его строительства оценивается в $10 млрд. Комплекс рассчитан на производство 18 млн тонн в год. Из-за антироссийских санкций у проекта могут быть проблемы с финансовой поддержкой, поэтому российская сторона настаивает на партнёрском участии в «Арктик СПГ-2».

Отмечается, что в проекте будут использованы только российские технологии. Это, надеются в «Новатэк», поможет нивелировать риски возможных западных санкций в будущем. Total интересуется всеми проектами «Новатэк», поскольку является одним из акционеров компании, рассказал в эфире радио Sputnik аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов.

Total является одним их крупных акционеров «Новатэк», ей принадлежит почти 20% акций, отметил Лукашов. У них тесное сотрудничество в газовой области. «Арктик СПГ-2» – это уже работающий проект, он одобрен, запущен, строится, и Total в нем участвует. А осторожность вызвана антироссийскими санкциями.

«Французская компания интересна, как инвестор. И какие-то технологии добычи газа на шельфе, все, что попадает под санкции, ей нужно очень аккуратно выстраивать это сотрудничество. «Новатэк» нужны только западные кредиты, потому что, когда проект будет запущен, покупатели в любом случае найдутся. К тому же, продажа ресурсов под санкции никак не подпадает. Нужно только найти инвесторов, думаю, что, так или иначе, удастся договориться и профинансировать», – сказал аналитик.

Европа жизненно заинтересована в российском газе, подчеркнул он, и никуда от него не может деться. Проект «Арктик СПГ-2» – очень удачный, потому что сжиженный газ можно перевозить практически в любую страну мира, вплоть до отдаленных стран. Трубопроводный газ, в свою очередь, привязан к имеющимся трубопроводам, и его продавать сложнее.

«Во-вторых, «Северный поток» заканчивается в Германии и, если российский газ захочет покупать Франция, то надо будет это делать через Германию, там тоже платить за транзит и т.д. А СПГ можно танкером отвезти прямо во Францию. Очень удобно», – резюмировал Лукашов.