Областное правительство отрицает факт предоставления налоговых льгот госкомпаниям

23 Августа 2017 года, 17:14

МУРМАНСК/ 23 августа/ БИ-ПОРТ – Пресс-служба областного правителства прокомментировала ряд фактов, изложенных в публикации на сайте Блогер51.

Информацию о налоговых преференциях опровергла министр развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольга Кузнецова. «Действительно, правительство Мурманской области заключило соглашение с ООО «Газпром геологоразведка», однако оно не предоставляет компании какие-либо льготы или преференции», – сообщила г-жа Кузнецова.

«Кроме всего прочего, в статье автор намеренно допускает ряд серьёзных фактических ошибок в трактовке содержания соглашения о социально-экономическом партнёрстве между предприятием и правительством Мурманской области, а также интерпретирует сведения о частной жизни, чем, возможно, нарушает не только морально-этические нормы, но и ряд законов», – говорится в комментарии пресс-службы областного правительства.

Так, в публикации утверждается, что дети Марины Ковтун – Александр и Марина – занимают высокие должности в компаниях «Газпром-геологоразведка» и «Роснефть» соответственно.

«Как вы понимаете, в публикации приведены ложные факты, которые не соответствуют действительности. Так, сын Марины Васильевны Александр Ковтун не работает и никогда не работал на предприятии, указанном в статье. На данный момент Александр временно не трудоустроен. Дочь Марины Васильевны работает рядовым специалистом отдела по работе с органами власти компании «Роснефть», – говорится в комментарии, представленному по просьбе «Би-порта».