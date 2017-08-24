В Мурманском педагогическом колледже полным ходом идет подготовка к 1 сентября

24 Августа 2017 года, 09:00

МУРМАНСК/ 24 августа – Более пяти миллионов рублей выделено на ремонт кровли из областного бюджета, предусмотренного в 2017 году на реализацию мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие образования» (подпрограмма №3 «Развитие современной инфраструктуры системы образования»).

Напомним, главный корпус колледжа относится к объектам культурного наследия, поэтому разработчиком проектной документации были проведены необходимые историко-архитектурные исследования, историко-библиографические и историко-архивные изыскания. Затем проект прошёл историко-культурную экспертизу на проведение работ по сохранению выявленного объекта культурного наследия. Был объявлен аукцион и его победитель - ООО «Строймонтаж» - уже меняет кровлю старейшего учебного заведения.

Частичная реставрация фасада проводится за счет собственных средств колледжа. Работы завершатся к началу учебного года. При этом капитальный ремонт фасада планируется в следующем году.