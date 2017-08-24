Власти Апатитов хотят запустить регулярный автобусный маршрут в аэропорт «Хибины»

24 Августа 2017 года, 09:36

АПАТИТЫ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Администрация Апатитов объявила муниципальный конкурс на право стать перевозчиком между городом и аэропортом «Хибины.

Министерство транспорта Мурманской области уже несколько раз пыталось организовать перевозки, но безуспешно.

«Маршрут будет начинаться у «Магнита», бывшего магазина «Урожай», дальше — улицы Жемчужная, Ферсмана, Бредова, проспект Сидоренко и собственно автодорога в аэропорт, — цитирует Opentown заместителя директора апатитского УГХ Александра Виноградова. — Этой рейс будет перевозить персонал аэропорта, а также пассажиров — как жителей Кировска и Апатитов, так и туристов».

Пассажиры будут ехать с багажом, поэтому автобус должен быть полноценным, отметил Виноградов. Тариф будет нерегулируемым, то есть компания сама сможет установить стоимость билета. Перевозки должны начаться с 1 октября.