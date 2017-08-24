Египетские курорты в этом году не откроют

24 Августа 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Авиасообщение между Россией и курортами Египта в 2017 году возобновлено не будет, пишет газета «Известия». По словам источников, Россия пока не уверена в безопасности египетских аэропортов.

«В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров», — сказал один из собеседников.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров отметил ряд позитивных сдвигов в вопросе восстановления авиасообщения, но касалось это в первую очередь Каира. Источник подчеркнул, что Каир, по сути, уже готов к приему россиян, открытие аэропорта может состояться в октябре. Однако всё зависит от внутриполитической ситуации в Египте.

«На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще. Но со временем, когда появится понимание, что в Египте готовы к увеличению объемов перевозок и обеспечению требований авиационной безопасности, может встать вопрос о проведении очередных инспекционных проверок и возможности открытия полетов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх», — пояснил источник в авиаотрасли.

Авиаперелёты в Египет были прекращены после падения российского самолета Airbus A321 над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Во время расследования были обнаружены признаки теракта. Россия прекратила авиасообщение с Египтом до тех пор, пока власти страны не усилят меры безопасности.