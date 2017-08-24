24 Августа 2017 года, 10:45

КИРОВСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – В АО «Апатит» подводят итоги сезона пылеподавления.

В течение лета велась планомерная работа по закреплению хвостохранилищ фабрик с использованием реагента Dustbint компании «Nalco» – лидера по производству подобных препаратов. Реагент обладает рядом уникальных свойств. Сразу после нанесения на поверхность он образует незаметную глазу плёнку. Примерно за два-три дня смесь ещё больше «расходится» и пропитывает верхний слой песка. Реагент, даже если его занесло песком, после дождя поднимается вверх, на него налипают новые наносы.

Исследовательскую работу по совершенствованию процесса химического закрепления территорий хвостохранилища выполнило для предприятия подразделение Российской Академии Наук – Институт проблем промышленной экологии севера Кольского научного центра. Закупленная в прошлом году техника для пылеподавления и новая технология закрепления показали свою эффективность. Все необходимые работы выполнялись более высокими темпами, чем в предыдущие годы. Сейчас полив «хвостов» практически завершён. В сентябре будет осуществлен сравнительно небольшой объем работ по закреплению подъездов к «пляжам», чтобы техника могла спокойно передвигаться, не оставляя за собой пыльного шлейфа.

Следует напомнить, что в год экологии АО «Апатит» реализует ряд проектов, направленных на защиту окружающей среды. По словам начальника отдела по экологическому контролю и природопользованию Кировского филиала АО «Апатит» Антона Туртанова: «в конце июля наше предприятие перевело полмиллиона рублей Обществу лесоводов. Региональная общественная организация своей деятельностью способствует охране и защите хрупкой северной природы, воспроизводству лесов, воспитанию бережного отношения к зелёным насаждениям. Достигается цель путём вовлечения земляков в различные природоохранные акции, конкурсы и тому подобные мероприятия».

Уже не первый год предприятие участвует в мероприятиях по восстановлению природного баланса в регионе. В частности, реализует программу зарыбления рек края. В одну из самых популярных рек Кольского полуострова Умбу только за последние два года выпущено порядка 10 тысяч мальков сёмги, специально выращенных на рыбных заводах Мурманской области.