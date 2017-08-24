Командующий Северным флотом вручил награды офицерам

24 Августа 2017 года, 11:00

СЕВЕРОМОРСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте состоялось заседание Военного совета, на котором были рассмотрены вопросы оперативной и боевой подготовки, а также состояния воинской дисциплины и правопорядка.

Открывая Военный совет, командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов акцентировал внимание участников на открытии военно-технического форума «Армия-2017» на Северном флоте и представил офицеров, назначенных на руководящие должности указами президента России.

«Так, командиром армейского корпуса назначен начальник сухопутных и береговых войск СФ генерал-майор Дмитрий Краев, а новым командиром Беломорской военно-морской базы – начальник штаба подводных сил СФ контр-адмирал Аркадий Романов», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

В ходе Военного совета командующий вручил ряду офицеров государственные награды. Орденом Мужества и медалями Нестерова были награждены офицеры корабельного истребительного авиаполка СФ.

Медали «За спасение погибавших» удостоен первоклассный лётчик, пилот вертолёта, неоднократно принимавший участие в спасательных операциях, подполковник Александр Слесарев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вице-адмирал Николай Евменов прикрепил на грудь старшему помощнику командира тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» капитану 2 ранга Владимиру Кузьмину.

Государственных наград был также удостоен ещё ряд высших и старших офицеров Северного флота.