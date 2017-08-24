Марина Ковтун выразила соболезнования в связи со смертью Александра Абрамова

24 Августа 2017 года, 11:16

МУРМАНСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Марина Ковтун выразила соболезнования родным и близким экс-главы ЗАТО Североморск Александра Абрамова.

«Большая утрата. Сегодня после тяжелой болезни скончался Александр Павлович Абрамов – один из самых опытных и эффективных политиков региона. Искренне соболезную родным и близким Александра Павловича. Он оставил о себе светлую и добрую память», – написала она в своем Твиттере.

Александр Абрамов скончался на 54 году жизни после года борьбы с онкологией. 3 августа из-за болезни он сложил свои полномочия, но остался исполнять обязанности председателя городского совета.