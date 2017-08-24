При Сбербанке создадут Центр компетенций по информационной безопасности

24 Августа 2017 года, 11:28

РОССИЯ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – При Сбербанке в рамках госпрограммы «Цифровая экономика» создадут Центр компетенций по информационной безопасности. Об этом «Известиям» рассказали несколько источников, близких к администрации президента. Центр будет планировать мероприятия в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

5 июля Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам при президенте включил программу «Цифровая экономика» в перечень основных направлений стратегического развития России до 2018 года и на период до 2025. До 20 августа должны быть сформированы центры компетенций по направлениям реализации программы. Одно из них посвящено информационной безопасности (ИБ).

За право сформировать такой центр боролись Сбербанк и Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт». АРПП объединяет около 140 компаний, некоторые из которых работают в области информационной безопасности («Лаборатория Касперского», «Доктор Веб», InfoWatch, Group-IB и др.). При Сбербанке же создана компания, которая работает в области ИБ, — ООО «Безопасная информационная зона» («БИЗон»).

По данным источников, решение выбрать Сбербанк было принято в администрации президента. Новая структура займется разработкой плана реализации раздела «Информационная безопасность» программы «Цифровая экономика».

АРПП «Отечественный софт» возглавит рабочую группу по информационной безопасности в рамках той же госпрограммы. Согласно проекту постановления правительства «О системе управления реализацией программы «Цифровая экономика РФ», все проекты, планируемые центром, должны согласовываться с рабочей группой.