24 Августа 2017 года, 12:52

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ АБРАМОВ

За шесть лет руководства муниципальным образованием ЗАТО г. Североморск Александр Павлович Абрамов внес огромный вклад в развитие муниципалитета на благо его жителей. Благодаря открытости Александра Павловича и его умелому продвижению имиджа города, Североморск получил всероссийскую известность.

Александр Павлович Абрамов, как человек высокого интеллектуального потенциала, активной жизненной позиции, обладающий хорошими организаторскими способностями и навыками в области управления, был внесен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России В.В. Путина.

Заслуги Александра Павловича Абрамова отмечены высокими наградами. Александр Павлович дважды лауреат Всероссийской премии «Руководитель года», учрежденной Государственной Думой РФ. Награжден Почетными грамотами Губернатора Мурманской области, медалями «За вклад в развитие местного самоуправления» и «За профессионализм и безупречную деловую репутацию», медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

Александр Павлович Абрамов - первый обладатель номинации «Самый открытый Глава муниципального образования» Всероссийского конкурса местного самоуправления «Открытый муниципалитет 2012».

Траурные мероприятия по случаю кончины Александра Павловича Абрамова состоятся 26 августа 2017 года.

С 8.30.00 до 11.00 – гражданская панихида в Центре досуга молодежи.

В 11.30 – отпевание в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе г. Североморска.

В 13.00 – прощание на городском кладбище в Росляково.

ВРИО главы ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и депутаты Совета депутатов, глава администрации ЗАТО г. Североморск Ирина Норина, все сотрудники администрации приносят искренние, глубокие соболезнования родным и близким Александра Павловича Абрамова.

Соболезнования в связи со смертью Александра Абрамова выразила губернатор Мурманской области Марина Ковтун.