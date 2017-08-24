«Ночь кино» в Мурманской области пройдет на двух площадках

24 Августа 2017 года, 13:30

МУРМАНСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Мурманская область 27 августа уже во второй раз присоединится к Всероссийской «Ночи кино». Акция, проведенная в регионе в прошлом году впервые, вызвала положительный отклик от жителей, сообщил председатель Комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

«Ночь кино» в этом году будет еще масштабнее, в ней задействуют порядка трех тысяч площадок по всей стране. В Мурманской области их будет две – Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова и Мурманская областная научная библиотека, которая первые принимает участие в этой акции. Церемония открытия состоится в ДК Кирова в 19:30.

По результатам опроса были определены четыре картины, которые покажут в рамках «Ночи кино»: мультфильм «Снежная королева-3. Огонь и лед», «Кухня. Последняя битва», «28 Панфиловцев» и «Время первых». Для незрячих и слабовидящих будет организован просмотр фильма «Кука» с тифлокомментариями (закадровым описанием видеоряда).

ДК Кирова и научная библиотека во взаимодействии с краеведческим музеем, детско-юношеской библиотекой и специальной библиотекой для слепых и слабовидящих подготовят на площадках Дворца культуры и научной библиотеки разнообразные, учитывающие интересы всех возрастов и всех категорий населения, культурно-познавательные программы.

«Детско-юношеская библиотека и музей представят из своих фондов то, что связано с кино. Мы используем ту масштабную информацию, которая есть о съемках в разное время фильмов на территории Мурманской области. А здесь у нас уже снято более 120 фильмов. И даже сейчас две серьезные кинокомпании обратились к губернатору с просьбой оказать содействие в съемках», – рассказал Ершов.

В ДК Кирова еще до открытия «Ночи кино», с 17:00, начнутся игровые программы. Здесь пройдут мастер-классы по созданию мультфильмов, беседа об истории тифлокомментариев в России, викторина, посвященная Году экологии, выставка «Притяжение севера» и другие интересные мероприятия.

Научная библиотека приглашает гостей с 12:00 до 18:00. Здесь пройдут научно-познавательные мероприятия: цикл игр-викторин «Синема рулит», показ фильмов «Хочу все знать», игровые уроки, посвященные творчеству Вячеслава Михайловича Котеночкина, показы мультфильмов, мастер-классы и презентации.

Все мероприятия на площадках ДК Кирова и научной библиотеки бесплатны. Программу «Ночи кино» можно посмотреть на сайте https://www.odkkirova.ru/ Дворца культуры.