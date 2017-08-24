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Главная » НОВОСТИ » За истекшие сутки сотрудниками ГИБДД зафиксировано 1537 нарушений ПДД
 
 
 
 
24 Августа 2017 года, 14:45

За истекшие сутки сотрудниками ГИБДД зафиксировано 1537 нарушений ПДД


МУРМАНСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ - При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД было выявлено 1537 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 24 нарушения допущено пешеходами, 19 – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны десять водителей.

Выявлено семь нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1070 нарушений ПДД. Пять водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 29 столкновений с материальным ущербом, без пострадавших.

 

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