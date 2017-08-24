За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два серьезных ДТП

24 Августа 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 24 августа/ БИ-ПОРТ - Вчера днем на автодороге Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Черри» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Рено», который после столкновение «улетел» в кювет и перевернулся. В результате происшествия водитель автомобиля «Черри» - 26-летний молодой человек - обслужен амбулаторно.

23 августа 2017 года в Мурманске на улице Подгорная водитель автомобиля «Фольксваген» по неустановленным причинам выехал на полосу для встречного движения и столкнулся с «Камазом». В результате происшествия водитель автомобиля «Фольксваген» погиб на месте происшествия.