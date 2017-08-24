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Главная » НОВОСТИ » Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» будет идти около трех лет
 
 
 
 
24 Августа 2017 года, 15:45

Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» будет идти около трех лет


РОССИЯ/ 24 августа/ БИ-ПОРТ – Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», который начнется в 2018 году, продлится 2,5-3 года, сообщил РИА Новости заместитель главнокомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

«Адмирал Кузнецов» встанет в ремонт в 2018 году. Ремонт продлится 2,5-3 года. Поход корабля в Сирию до этого не планируется», — сказал Бурсук.

Изначально выбор стоял между Мурманском и Северодвинском, но было решено, что работы выполнит судоремонтный завод «Звездочка». В 2016 году было объявлено, что для ремонта будет построен уникальный док. На модернизацию выделят до 50 млрд рублей

В октябре 2016 года корабельная группа во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» в составе крейсера «Адмирал Кузнецов», больших противолодочных кораблей «Североморск», «Вице-адмирал Кулаков» и судов обеспечения вышла в районы северо-восточной Атлантики и Средиземного моря для выполнения задач по борьбе с терроризмом в Сирии.

На борту авианосца находилось более 40 самолетов и вертолетов. Впервые в истории России 15 ноября было осуществлено боевое применение палубных самолетов Су-33. За два месяца боевой службы летчики морской авиации «Адмирала Кузнецова» выполнили 420 боевых вылетов, в ходе которых было поражено более 1,2 тысячи объектов террористов на территории Сирии. По целям были нанесены удары крылатыми ракетами. 8 февраля корабли вернулись в Североморск.

 

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