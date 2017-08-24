Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает для всех заинтересованных лиц о продолжении проведения открытых аукционов на право заключения договоров аренды объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящихся на балансовом учете Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт»:
1) - Пирс дальних линий;
- Модульное здание КПП.
Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества Мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.
2) Помещения в здании морского вокзала:
- Лот № 1 «Нежилое помещение № 10, общей площадью 12,1 кв. м» (помещение для размещения медицинского пункта);
- Лот № 2 «Нежилые помещения № 21, 22, общей площадью 31,8 кв. м» (помещение для размещения буфета/кафе)
Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.
Контактное лицо: Литковская Ольга Леонидовна
ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, г.Москва, Россия, 127055
Тел/факс:+7(495)221-30-88;
E-mail: O.Litkovskaya@rosmorport.ru
Контактное лицо в г. Мурманске:
Портовый проезд д.19, Мурманск, Россия, 183045
Тел:+7(8152)550-827.
E-mail: E.Khachatryan@mrm.rosmorport.ru