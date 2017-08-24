Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды

24 Августа 2017 года, 16:40

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает для всех заинтересованных лиц о продолжении проведения открытых аукционов на право заключения договоров аренды объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящихся на балансовом учете Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт»:

1) - Пирс дальних линий;

- Модульное здание КПП.

Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества Мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.

2) Помещения в здании морского вокзала:

- Лот № 1 «Нежилое помещение № 10, общей площадью 12,1 кв. м» (помещение для размещения медицинского пункта);

- Лот № 2 «Нежилые помещения № 21, 22, общей площадью 31,8 кв. м» (помещение для размещения буфета/кафе)



Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.

Контактное лицо: Литковская Ольга Леонидовна

ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, г.Москва, Россия, 127055

Тел/факс:+7(495)221-30-88;

E-mail: O.Litkovskaya@rosmorport.ru

Контактное лицо в г. Мурманске:

Портовый проезд д.19, Мурманск, Россия, 183045

Тел:+7(8152)550-827.

E-mail: E.Khachatryan@mrm.rosmorport.ru