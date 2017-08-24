Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
«Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения «Ростелеком» готовит к реализации единый комплекс зданий свободного назначения
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
 
 

Видеоновости16+

Полвека в небе – на защите госграницы. Летчики объединенного арктического авиаотряда ФСБ России готовятся к юбилею
 
 
 
 

Курсы валют 24.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,6938
-0,1957
1 USD
Доллар США
59,1312
0,0916
1 EUR
Евро
69,5619
-0,0281
10 NOK
Норвежских крон
74,7938
0,0923
10 SEK
Шведских крон
73,0312
0,0067
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.3 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Самое читаемое

Умер экс-глава ЗАТО Североморск Александр Абрамов
24 Августа 2017, 09:53
В Мурманской области 33 человека подхватили энтеровирус
23 Августа 2017, 17:45
Египетские курорты в этом году не откроют
24 Августа 2017, 10:30
Марина Ковтун выразила соболезнования в связи со смертью Александра Абрамова
24 Августа 2017, 11:16
Роспотребнадзор призывает прививаться против гриппа
23 Августа 2017, 19:17
В Мурманской области сохранится пасмурная погода
24 Августа 2017, 08:30
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды
 
 
 
 
24 Августа 2017 года, 16:40

Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды


Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает для всех заинтересованных лиц о продолжении проведения открытых аукционов на право заключения договоров аренды объектов федерального недвижимого имущества, закрепленных за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения, находящихся на балансовом учете Мурманского филиала ФГУП «Росморпорт»:

1) - Пирс дальних линий;
    - Модульное здание КПП.

Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества Мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.

2) Помещения в здании морского вокзала:

- Лот № 1 «Нежилое помещение № 10, общей площадью 12,1 кв. м» (помещение для размещения медицинского пункта);
- Лот № 2 «Нежилые помещения № 21, 22, общей площадью 31,8 кв. м» (помещение для размещения буфета/кафе)

Более подробно с информацией можно ознакомиться в разделе «Торги на право аренды имущества мурманского филиала» и в разделе аренда имущества Мурманского филиала.

 

Контактное лицо: Литковская Ольга Леонидовна

ул. Сущевская, д. 19, стр. 7, г.Москва, Россия, 127055

Тел/факс:+7(495)221-30-88; 

E-mail: O.Litkovskaya@rosmorport.ru

 

Контактное лицо в г. Мурманске:

Портовый проезд д.19, Мурманск, Россия, 183045

Тел:+7(8152)550-827. 

E-mail: E.Khachatryan@mrm.rosmorport.ru

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта