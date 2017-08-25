Краеведческий музей приглашает на День открытых дверей

25 Августа 2017 года, 09:38

МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 2 сентября в 11:00 стартует акция «День открытых дверей».

Для посетителей будут действовать стационарные экспозиции, рассказывающие об истории и природе края. Также будут работать временные выставки «Красная книга Мурманской области глазами детей» и «Памяти первого мэра города Мурманска О. П. Найденова» .

В этот день снова будут демонстрироваться две учебные программы: «Природа Мурманской области», рассказывающая о географическом положении и климате, и «История Мурманска», повествующая об основных этапах развития города. Первый фильм покажут в 14:00, второй – в 16:00.

В течение дня состоятся познавательные экскурсии с мастер-классами по темам «Многообразие животного и растительного мира» (12:00) и «Жизнь и быт саамов и поморов» (15:00). В рамках мастер-классов посетители изготовят тематические открытки и поморские обереги.

Вход бесплатный.