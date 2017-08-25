Кузнецова предложила повысить пенсию многодетным родителям

25 Августа 2017 года, 09:55

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова предлагает рассмотреть вопрос повышенного пенсионного обеспечения для многодетных родителей, пишут РИА Новости.

Как рассказала Кузнецова, к ней обратилась многодетная мать с предложением дополнить закон о пенсионном обеспечении в части повышенных выплат многодетным родителям, награжденным орденом «Родительская слава».

«Эта инициатива требует самого внимательного отношения, наряду с обращениями о пересмотре порядка пенсионного обеспечения многодетных и матерей, воспитывающих тяжелобольных детей», — сообщила детский омбудсмен.