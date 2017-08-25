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Главная » НОВОСТИ » Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
 
 
 
 
25 Августа 2017 года, 10:15

Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее

ФОТО Фосагро

МОСКВА/ 25 августа – Совет директоров ПАО «ФосАгро» заслушал отчёт генерального директора компании Андрея Гурьева о результатах работы на посту  руководителя.

«С командой мы смогли достичь хороших результатов благодаря комплексному подходу к повышению эффективности нашей деятельности, инвестициям в модернизацию действующих мощностей и строительство новых высокотехнологичных производств», – отметил Андрей Гурьев.

Генеральный директор напомнил, что за прошедшие четыре года до 43 тысяч тонн было увеличено производство фтористого алюминия на  Череповецкой производственной площадке, запущен в эксплуатацию второй Юкспорский тоннель и главный ствол №2, что привело к расширению мощностей обогатительной фабрики АНОФ-3 с 6,5 до 7,7 млн тонн в АО «Апатит» и в среднесрочной перспективе – до 9 млн тонн.

По мнению руководителя предприятия, ввод в эксплуатацию новейшего балкерного терминала в Усть-Луге помог существенно сэкономить на осуществлении экспортных поставок по сравнению с использованием услуг сторонних терминалов.

Ключевыми инвестиционными приоритетами в рамках проекта «Стратегия-2020»  Андрей Гурьев считает строительство высокотехнологичного производства аммиака мощностью 760 тыс. тонн в год, который будет введен в эксплуатацию в текущем году. Также на площадке АО «ФосАгро-Череповец» будет запущено новое производство гранулированного карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год. Завершение этих двух масштабных проектов может позволить «ФосАгро» до 2020 г. увеличить производственные мощности, по сравнению с 2016 г., почти на 24% до 9,2 млн тонн.

Благодаря внедрённой в компании программе повышения энергоэффективности за прошедшие четыре года удалось снизить удельные затраты на энергетические ресурсы на 40%.

«Мы и дальше намерены способствовать усилению позиций Компании на международном и российском рынках. Впереди грандиозные планы по развитию «ФосАгро». Наша роль в мировой цепочке производства продуктов питания будет только возрастать, так как мы производим высококачественную продукцию, которая отличается высокой экологической чистотой», – отметил генеральный директор АО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

Совет директора выразил уверенность, что «Стратегия-2020» найдет свое продолжение в планах компании до 2025 года и будет способствовать  дальнейшему развитию производственных активов и повышению эффективности  «ФосАгро». 

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