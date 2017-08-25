Апельсины дорожают из-за плохого урожая в Египте и Турции

25 Августа 2017 года, 10:30

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – По данным Росстата, с которыми ознакомились «Известия», средняя потребительская цена за 1 кг апельсинов в июле составила 101,64 рубля, что на 29,4% больше, чем в июле прошлого года — тогда цена была 78,52 рубля.

Согласно информации, размещенной на сайте Федеральной таможенной службы, в апреле-июне нынешнего года было завезено только 64,4 тысяч тонн апельсинов — в 2,8 раза меньше по сравнению с январем–мартом (177,4 тысяч тонн). При этом в семь раз снизился ввоз из Турции: с 22,5 тысяч тонн до 3,2 тысяч тонн. Меньше стало апельсинов и из Египта, поставки упали в 2,8 раза (с 147,8 тысяч тонн до 52 тысяч тонн).

Представители отрасли считают, что апельсины подорожали из-за накрутки цен производителями. По мнению президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, закупочные цены могли подняться из-за плохого урожая апельсинов в Турции и Египте.

Ранее сообщалось, что минимальный набор продуктов начал дешеветь. Также в сентябре ожидается снижение цен на плодоовощную продукцию на 79,6%.