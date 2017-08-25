Первый форум выпускников пройдет 17 сентября в отеле «Азимут»

25 Августа 2017 года, 10:13

МУРМАНСК/ 35 августа – Развлекательный портал GEOMETRIA.RU совместно с мобильным центром «Большая перемена» и конгресс-отелем «Aзимут» проведут выставочный форум, посвященный выпускному вечеру. Это мероприятие, в рамках которого в одном месте соберутся специалисты, предлагающие свои услуги для проведения праздника для выпускников 9-х и 11-х классов.

Выставка данной направленности в нашем городе организована впервые. Основными приглашенными гостями являются родительские комитеты всех учебных заведений, однако же, вход на мероприятие будет свободным, и все желающие смогут беспрепятственно его посетить.

В самом большом конференц-зале отеля «Aзимут» будут присутствовать декораторы, флористы, кондитеры, визажисты и парикмахеры, владельцы заведений, ведущие и артисты. Каждый специалист представит свою деятельность, ответит на все вопросы и даже сможет оформить предзаказ.

Помимо общения со специалистами гостей ожидает шоу-программа: выступление артистов, дегустация сладостей, фуршет, мастер-класс по визажу и многое другое. Кульминационной частью программы будет розыгрыш бесплатного выпускного для одного класса. В приз войдет организация выпускного под ключ: зал, банкет (2000 р/чел), диджей, ведущий, фотограф, выпускная папка, торт.

Для участия в розыгрыше родительским комитетам необходимо записаться по телефону +7-960-029-04-74.

Подробнее с мероприятием можно ознакомиться в группе или по телефону +7(999) 274-96-39.