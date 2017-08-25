Апелляционный суд поддержал УФАС в споре с аэропортом

25 Августа 2017 года, 11:05

МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – В минувший понедельник Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС решения в отношении ОАО «Аэропорт Мурманск» по делу о повышении стоимости аэропортовых услуг.

В октябре 2016 года УФАС признало аэропорт нарушившим требования Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено по заявлению ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Вопрос касался экономической необоснованности повышения сборов и тарифов на аэропортовые услуги, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование цен, и предоставляемые авиакомпаниям в аэропорту «Мурманск».

Изучив материалы дела, комиссия Мурманского УФАС выявила злоупотребление доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены на предоставляемые услуги. Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений и установления экономически обоснованных величин сборов и тарифов.

Не согласившись с выводами УФАС, аэропорт обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным решения и предписания УФАС. Суд первой инстанции удовлетворил заявление: оспариваемое решение УФАС было признано незаконным и отменено.

Антимонопольный орган не согласился с выводами суда и обратился за обжалованием в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, который, в свою очередь, постановил отменить решение Арбитражного суда и подтвердил правильность выводов УФАС.