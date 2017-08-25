Апелляционный суд поддержал УФАС в споре с аэропортом

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Geometria приглашает на первый форум выпускников Geometria приглашает на первый форум выпускников
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника Обгоняя возможности: праздничная акция ВБРР ко Дню нефтяника
Почему не стоит откладывать жизнь на потом Почему не стоит откладывать жизнь на потом
Начинающим предпринимателям выделят гранты Начинающим предпринимателям выделят гранты
 
 

Видеоновости16+

Администрация Мурманска поможет фонду капремонта отремонтировать фасады домов
 
 
 
 

Курсы валют 25.08.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,7284
0,0346
1 USD
Доллар США
59,1397
0,0085
1 EUR
Евро
69,7434
0,1815
10 NOK
Норвежских крон
75,2892
0,4954
10 SEK
Шведских крон
73,3306
0,2994
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

11°
0.7 м/с
давление 746.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

Виктория Чачина
Виктория Чачина:

Прошедший сезон начался крайне радостным и редким событием - открытием здания после масштабной реконструкции. Тогда же поклонники классической музыки увидели и услышали, наконец, орган, долгие годы казавшийся несбыточной мечтой

 
 
 
 

Выбор редакции

В Мурманске немного потеплеет
25 Августа 2017, 08:57
В Мурманске немного потеплеет
 
 
 
 

Самое читаемое

«Би-порт» награжден Следственным комитетом
24 Августа 2017, 16:15
Траурные мероприятия по случаю кончины Александра Павловича Абрамова состоятся 26 августа 2017 года
24 Августа 2017, 12:52
«Ночь кино» в Мурманской области пройдет на двух площадках
24 Августа 2017, 13:30
За минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано два серьезных ДТП
24 Августа 2017, 15:00
Ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов» будет идти около трех лет
24 Августа 2017, 15:45
Мурманский филиал ФГУП «Росморпорт» сообщает о проведении аукционов на право заключения договоров аренды
24 Августа 2017, 16:40
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Апелляционный суд поддержал УФАС в споре с аэропортом
 
 
 
 
25 Августа 2017 года, 11:05

Апелляционный суд поддержал УФАС в споре с аэропортом


МУРМАНСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – В минувший понедельник Тринадцатый апелляционный арбитражный суд подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС решения в отношении ОАО «Аэропорт Мурманск» по делу о  повышении стоимости аэропортовых услуг.

В октябре 2016 года УФАС признало аэропорт нарушившим требования Закона о защите конкуренции. Дело было возбуждено по заявлению ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии». Вопрос касался экономической необоснованности повышения сборов и тарифов на аэропортовые услуги, в отношении которых не осуществляется государственное регулирование цен, и предоставляемые авиакомпаниям в аэропорту «Мурманск».

Изучив материалы дела, комиссия Мурманского УФАС выявила злоупотребление доминирующим положением путем установления монопольно высокой цены на предоставляемые услуги. Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений и установления экономически обоснованных величин сборов и тарифов.

Не согласившись с выводами УФАС, аэропорт обратился в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным решения и предписания УФАС. Суд первой инстанции удовлетворил заявление: оспариваемое решение УФАС было признано незаконным и отменено.

Антимонопольный орган не согласился с выводами суда и обратился за обжалованием в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, который, в свою очередь, постановил отменить решение Арбитражного суда и подтвердил правильность выводов УФАС.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Апельсины дорожают из-за плохого урожая в Египте и Турции
2.
Сегодня московский рейс Red Wings полетит по-другому
3.
Андрей Гурьев: у «ФосАгро» – грандиозные планы на будущее
4.
Кузнецова предложила повысить пенсию многодетным родителям
5.
Краеведческий музей приглашает на День открытых дверей
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта