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Главная » НОВОСТИ » Стильная одежда для райдеров в DCBoardshop
 
 
 
 
25 Августа 2017 года, 11:37

Стильная одежда для райдеров в DCBoardshop


Мода райдеров мало понятна рядовым гражданам, далеким от катания с ветерком на роликовой доске и не воспринимающим такое увлечение всерьез. На самом деле катание на скейтборде может легко встать в одну линейку со многими серьезными видами спорта. Поэтому для такого увлечения нужна не только хорошая физическая форма, но и специальная одежда, которая обеспечит райдера комфортом и безопасностью и создаст ему характерный для имеющего такое увлечение человека образ.

Хороший ассортимент стильной и качественной одежды для райдеров представлен на этом сайте.  


Какую одежду выбрать?

Одежда скейтбордиста – это,  прежде всего удобные и практичные вещи, не сковывающие движений и обеспечивающие максимальный приток свежего воздуха к коже. А поскольку райдеры не просто катаются по тротуарам и велодорожкам а и выполняют массу сложных трюков, перечисленные параметры особенно важны. Поэтом рекомендуется выбирать вещи, выполненные из натуральных тканей, способные на отлично справиться с непростыми маневрами.

Для одежды райдера характерен прямой силуэт, поэтому особенно важной является правильное исполнение кроя. Чтобы не приобрести неудобные вещи, рекомендуется обращаться в специализированный магазин, занимающийся продажей соответствующей одежды.

 

Что предлагают хорошие поставщики?

Интернет магазин DCBoardshop располагает достаточным ассортиментом одежды для катания на скейтборде. Здесь можно найти футболки, рубашки, куртки, кепки, аксессуары и многие другие товары, способные порадовать своим качеством мужчин, женщин и даже детей, которые не могут жить без райдинга.

 

Отдельного внимания заслуживает представленная тут категория мужских кроссовок, изготовленных известными производителями. Подошва из EVA в сочетании с промежуточной подошвой UniLite помогают обеспечивать правильное расположение стопы, способствуя ее защите от травм. Использование дополнительных уплотнителей и надежных материалов позволяют обеспечивать кроссовки хорошей износостойкостью и минимальным весом, что особенно важно при катании на скейтборде. Большинство моделей кроссовок из каталога можно приобрести с 50% скидкой. Также здесь представлены стильные мужские толстовки, на которые предоставляется существенная скидка. 

 

Ознакомиться с полным ассортиментом товаров можно, просмотрев каталог интернет магазина DCBoardshop.

 

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