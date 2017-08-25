На Северном флоте покажут бой красноармейцев с горными егерями вермахта

25 Августа 2017 года, 12:10

СЕВЕРОМОРСК/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – На выходных в Североморске и Сафоново состоятся культурно-массовые мероприятия для гражданского населения в рамках военно-технического форума «Армия-2017».

«26 августа на побережье губы Грязная рядом с музеем ВВС СФ военнослужащие флота и члены клуба «Заполярный рубеж» покажут бой красноармейцев с горными егерями вермахта. Будут работать музейные экспозиции и выставки военной техники, экипировки и оружия периода Великой Отечественной войны в Заполярье. Начало в 11:00, вход свободный», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе Северного флота.

27 августа в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей помимо выставки образцов современной техники, стоящей на вооружении войск и сил флота, будет работать пункт отбора граждан на военную службу по контракту. С 10:00 начнутся соревнования по силовым видам спорта и перетягивание каната. Для посещения будут открыты большой противолодочный корабль «Адмирал Левченко» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Проход на территорию военного городка будет открыт со стороны морского вокзала.

В воскресенье состоится и церемония закрытия форума на Северном флоте.

Прогноз погоды на выходные обещает дождь и относительно низкую температуру воздуха (около 10°), поэтому командование флота настоятельно рекомендует тепло одеваться и не забывать зонты и дождевики.