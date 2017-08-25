Зарядные станции для электрокаров разместят на АЗС и парковках

25 Августа 2017 года, 12:30

РОССИЯ/ 25 августа/ БИ-ПОРТ – Правительство поручило профильным министерствам подготовить до 27 сентября предложения по единым требованиям к размещению и эксплуатации электрозарядных станций (ЭЗС), пишут «Известия».

Такие станции планируется устанавливать на автозаправках и парковках, а также в торгово-развлекательных комплексах. В новых правилах, в частности, пропишут допустимые характеристики зарядок, требования к их обозначению, критерии для расчета их минимального количества для улиц и трасс.

Дмитрий Медведев на совещании, посвященном развитию электрического и беспилотного транспорта в стране, дал соответствующие поручения Министерству энергетики, министерству промышленности и торговли, Ростехнадзору, заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и организациям представить до 27 сентября в правительство предложения по установлению единых требований к размещению и эксплуатации зарядных колонок.

Общее количество зарядных станций «Россетей» к концу 2017 года может достигнуть 190 штук, хотя в целом в России зарегистрировано всего около тысячи электромобилей. Есть такая колонка и в Мурманске, около отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори», где в начале августа уже останавливался турист на электрокаре.

Тем временем, термины «электромобиль» и «гибридный автомобиль» уже закреплены в ПДД, а до конца года они получат отдельный регламент прохождения техосмотра.